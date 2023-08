Calciomercato, definitivamente saltata l’operazione Valencia: per il Palermo non ci sono le condizioni

Diego Valencia non vestirà la maglia rosanero: l’attaccante cileno della Salernitana non approderà al Palermo. Era tutto fatto, accordo trovato con giocatore e società campana ma l'affare non vedrà nessuna fumata bianca. Per la società rosanero, dopo le visite mediche svolte dal calciatore, non ci sono le condizioni per finalizzare la trattativa.

Secondo quanto raccolto dall’ambiente salernitano, gli standard del club campano non coinciderebbero con quelli richiesti dalla società di viale del Fante. Valencia, dunque, sei giorni dopo aver lasciato il ritiro di Fiuggi, tornerà a disposizione di Paulo Sousa.

Rinaudo, quindi, sarà costretto a cambiare rotta: il ds rosanero continuerà a monitorare il mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Eugenio Corini.