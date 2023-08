Under, prima punta ma anche esterno: Valencia è il rinforzo del Palermo in attacco

Il Palermo è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo nel reparto avanzato: è praticamente chiusa la trattativa che porterà Diego Valencia, attaccante di proprietà della Salernitana, in rosanero. Il classe 2000, under dunque, sbarca in Sicilia con la formula del prestito con diritto e obbligo di riscatto (l’obbligo scatterà in caso di promozione in serie A).

Valencia è un attaccante cileno che può giocare in Serie B da extracomunitario in quanto già tesserato da un club di serie A. Il regolamento, infatti, prevede che i club di serie B non possano avere in rosa giocatori extracomunitari, a meno che non provengano da club della massima serie. Nel corso della sua carriera ha giocato quasi sempre da prima punta ma ha ricoperto anche il ruolo d’esterno offensivo, sia a destra che a sinistra.

Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Salernitana, che lo acquistò nel luglio 2022 a titolo definitivo dall’Universidad Catolica. Sono state dodici le presenze in Serie A, più un’apparizione in Coppa Italia. Il giocatore ha lasciato già il ritiro di Fiuggi dei campani.

In uscita, intanto, la società ha comunicato di aver ceduto Giuseppe Fella al Latina in prestito.