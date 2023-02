Baldini dona la sua panchina d'oro al museo del Palermo: "Questo premio è dei tifosi rosanero"

Silvio Baldini, ex allenatore rosanero, questa mattina si è recato allo stadio Renzo Barbera per consegnare il premio vinto la scorsa settimana a Coverciano: il tecnico toscano è stato insignito della panchina d'oro di serie C per la stagione 2021/2022. Su 101 voti totali, l’ex rosanero ne ha ottenuti 21. Al secondo posto Javorcic (ex Sudtirol, 20 voti), in terza posizione Mignani del Bari (13 voti) e fuori dal podio Tesser (12 voti).

Baldini è arrivato con il suo immancabile pick-up blu intorno alle 12:15, qualche minuto prima aveva fatto il suo ingresso negli uffici di viale del Fante il presidente rosanero, Dario Mirri.

"Questo premio è dei palermitani", ha dichiarato Silvio Baldini al suo arrivo nel piazzale antistante lo stadio. Il tecnico si è intrattenuto con i giornalisti presenti e con alcuni tifosi, poi si è recato presso il museo per donare il premio. "La città ha fatto la magia", ha detto Baldini, ricordando la straordinaria stagione che ha portato i rosanero in Serie B.