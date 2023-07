Quali sono i voli dirottati a Palermo dopo l'incendio all'aeroporto di Catania

Altri 16 voli riprogrammati su Palermo dopo l'incendio che ha colpito l'aeroporto di Catania. Dopo i 7 effettuati in emergenza questa notte, a Punta Raisi arrivano altri voli ex Catania i cui orari, comunque, sono indicativi e restano suscettibili di variazioni operative da parte del vettore.

Si tratta dei voli di oggi, 17 luglio: Stoccarda-Palermo (EW2818) delle 20.10 e Palermo-Stoccarda (EW2819) delle 21; Tel Aviv-Palermo (6H335) delle 22.20 e Palermo-Tel Aviv (6H336) delle 23.20; Copenaghen-Palermo (D83744) delle 13.45 e Palermo-Copenaghen (D83745) delle 14.30; Palermo-Torino (FR1020) delle 10.20 e Torino-Palermo (FR1019, ferry) delle 19.30; Roma Fiumicino Palermo (FR4851) delle 20 e Palermo-Roma Fiumicino (FR4852) delle 23.20; Belgrado-Palermo (JU538) delle 15.15 e Palermo-Belgrado (JU539) delle 16; Barcellona-Palermo (VY6354) delle 21.50 e Palermo-Barcellona (VY6535) delle 22.35; e infine Cairo-Roma Fiumicino (SM2808) delle 14.30 (scalo nella capitale) e Roma Fiumicino-Palermo (SM2808) alle 15.15.

Trenitalia intanto ha disposto alcune corse straordinarie veloci da Palermo centrale a Punta Raisi (all'interno della stazione dell'aeroporto Falcone Borsellino) e viceversa. La Regione, inoltre, ha reso disponibili alcuni bus dell'Ast aggiuntivi se necessario. Questo varrà per i voli dirottati che saranno ospitati a Palermo. Quelli che, invece, sono stati rischedulati (come sta avvenendo con Ita) - sia in partenza che in arrivo - non potranno godere di questo servizio e i passeggeri dovranno raggiungere Catania con mezzi propri.

Un fascicolo senza indagati intanto è stato aperto dalla Procura di Catania in merito alle fiamme che si sono sviluppate nel piano inferiore dello scalo catanese Vincenzo Bellini, nell'area arrivi, domato poi poco prima dell'una di notte dai vigili del fuoco: ipotizzati i reati di incendio doloso e incendio colposo. Secondo la Procura occorre anche indagare perché a rischio è stata la salute di quanti si trovavano in aerostazione. Lo scalo catanese rimarrà chiuso al momento fino alle ore 14 del 19 luglio, o quantomeno fino alla fine dell'emergenza.