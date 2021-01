Il chiosco era pericolante: demolito il bar del marinaio a Romagnolo

La struttura di via Messina Marine - chiusa da anni - rischiava di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini: per questa ragione il Coime l'ha smantellata. I lavori proseguiranno con la riqualificazione del tratto da Sant'Erasmo fino ad oltre la foce dell'Oreto

Demolito il bar del marinaio di via Messina Marine, nella zona di Romagnolo. Il chiosco che ospitava il punto di ristoro era pericolante e rischiava di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini: per questa ragione le maestranze del Coime hanno provveduto a smantellarlo.

Chiuso ormai da anni, il chiosco era stato in passato dato in concessione dal Comune per lo svolgimento di attività commerciali. I lavori di abbattimento erano già programmati da tempo, ma sono stati finora rinviati a causa del Coronavirus. Le ruspe del Coime sono entrate in azione stamattina.

Adesso il Comune dovrebbe occuparsi di ulteriori interventi a tutela del decoro, come il rifacimento del marciapiede e la rimozione di rifiuti ingombranti presenti in zona. Dopodiché si proseguirà con il più ampio progetto di riqualificazione del tratto di costa che va dal porto di Sant'Erasmo fino ad oltre la foce del fiume Oreto, sia sul fronte a mare sia lungo via Messina Marine.

