La Fiera del Mediterraneo rimarrà sempre aperta per tamponi (dalle 8 alle 13) e vaccini (dalle 9 alle 19) anche nei giorni festivi. Il vaccino in Fiera si può prenotare sul sito dell’hub ma anche sulla piattaforma di Poste Italiane o dal sito Sicilia Coronavirus.

“È una decisione che abbiamo dovuto prendere - dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa - per assicurare la migliore gestione dell’afflusso di persone all’hub. Rinunciare all’open day può aiutarci a ridurre le attese e a evitare assembramenti pericolosi. Il momento è delicato e impegnativo: aumentano i contagi, gli utenti all’hub e all’area drive-in, ma la nostra priorità resta offrire il miglior servizio possibile”.

Stop all’open day alla Fiera del Mediterraneo. Da domani, mercoledì 29 dicembre, per chi ha dai 12 anni in su all'hub verrà sospesa la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione. Solo i bambini, dai 5 agli 11 anni, potranno continuare a farlo recandosi al padiglione pediatrico.

Covid, stop all’open day in Fiera: dai 12 anni in su necessaria la prenotazione per vaccinarsi