Covid, medici e infermieri della struttura commissariale in trasferta: vaccini tour a Terrasini e Ficarazzi

Altro giro, altra corsa per il camper con a bordo i medici e gli infermieri della struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid di Palermo. Vaccini tour domani farà tappa a Ficarazzi e giovedì a Terrasini.

Il 9 febbraio l'appuntamento è nella nuova farmacia in via Messina Ficarazzelli, dalle 9,30 alle 13,30. Il 10 febbraio, invece, chi volesse sottoporsi alla somministrazione della prima, della seconda o della terza dose di Pfizer o Moderna potrà farlo, dalle 10 alle 17, nella tensostruttura comunale in via Partinico.

E' necessario avere più di 12 anni e portare con sè tessera sanitaria e documento di identità valido. Chi volesse prenotare un appuntamento (non è obbligatorio farlo) deve collegarsi al sito della Fiera.