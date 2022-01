Corpo forestale, Musumeci: "Il personale si sottoponga a vaccinazione"

"Per quanto le norme nazionali non lo prevedano, ritengo necessario che il personale del Corpo forestale si sottoponga a vaccinazione".

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che aggiunge: "Le funzioni di polizia regionale svolte dalle nostre donne e dai nostri uomini in divisa, spesso in attività di interforze e - qualche volta - persino in sostituzione delle forze dell’ordine, impongono agli agenti la prudenza ad operare in condizioni di assoluta sicurezza. Quanto alla mancata equiparazione del nostro Corpo forestale alle forze di polizia statali questa mi sembra una delle tante assurdità delle leggi italiane. Ma il tema verrà da noi affidato alla valutazione della commissione paritetica Stato-Regione Siciliana".