Il Comune chiude la Favorita e nessuno lo sa, auto e bus intrappolati per una gara ciclistica

Una gara ciclicstica manda in tilt il traffico alla Favorita e nella zona di Pallavicino. E' stata una mattinata di disagi per gli automobilisti e i passeggeri dei mezzi pubblici, a causa della chiusura di viale Diana e viale Ercole.

Lunghe code si sono formate soprattutto in via Mater Dolorosa: sia i veicoli provenienti da Mondello sia quelli diretti nella borgata marinara sono rimasti letteralmente bloccati. C'è chi ha impiegato anche un'ora e mezza per giungere a destinazione.

La chiusura di viale Diana e viale Ercole è stata disposta dall'ufficio Mobilità del Comune con ordinanza dello scorso 19 maggio, che ha affidato agli organizzatori della gara - il campionato regionale Fci a cronometro (categorie esordienti, allievi, juniores under 23 e amatori) - la gestione del traffico in corrispondenza dei varchi "in modo tale - si legge nel provvedimento - da fornire ai conducenti dei veicoli le opportune indicazioni sugli itinerari alternativi".

Evidentemente però qualcosa non ha funzionato. A "smistare" il traffico non c'erano vigili urbani. L'assessore al ramo Maurizio Carta motiva così la scelta: "L'ordinanza di chiusura prevede che sia a carico dell’organizzazione, come è giusto che sia, la gestione dei varchi in modo da non impegnate le pattuglie di polizia municipale, che è utile e insostituibile in numerose altre circostanze". Il risultato è stato un caos durato fino alle 13 circa, quando la gara è terminata e la Favorita è stata riaperta.

Caos che si sarebbe potuto evitare, o quanto meno alleggerire, se il Comune avesse comunicato alla stampa lo svolgimento della manifestazione sportiva, dando così la possibilità di informare il maggior numero di cittadini. Invece l'amministrazione si è limitata ad un'ordinanza pubblicata nell'albo pretorio.

"Nonostante le deviazioni - dice Giuseppe Mistretta, presidente di Amat - abbiamo impiegato sulla linea 806 ben otto autosnodati. Per il futuro assicureremo un maggiore coordinamento con gli enti coinvolti per diminuire al massimo i disagi ai cittadini".