La Favorita chiusa "a sorpresa" e il traffico in tilt, l'M5S attacca: "Gestione inaccettabile"

Dopo il caos di stamattina determinato dalla chiusura della Favorita per una gara ciclistica senza che tuttavia ne sia stata data adeguata comunicazione alla cittadinanza, il consigliere del Movimento 5 Stelle, Concetta Amella attacca senza mezzi temini l'assessore Maurizio Carta e la gestione della manifestazione da parte dell'Amministrazione.

Centinaia di automobilisti - come ha raccontato PalermoToday - sono rimasti bloccati nel traffico a causa di una deviazione "a sopresa" per via Mater Dolorosa, impiegando anche più di un'ora e mezza per compiere il tragitto tra la città e Mondello e viceversa.

"Le parole dell'assessore Carta - afferma Amella in una nota - non hanno giustificazione: se è vero che una gara come quella di stamane, organizzata da società sportive private, prevedeva che le stesse si facessero carico della gestione dei varchi in modo da non impegnare le pattuglie di polizia municipale, lo è anche il fatto che una manifestazione sportiva di qualunque genere impatta su un parco pubblico quale è quello della Favorita. L'assessore avrebbe potuto comunicarne la chiusura per le ore necessarie allo svolgimento della competizione, ricorrendo a idonee comunicazioni, visto che in casi del genere la prudenza non è mai eccessiva".

Il consigliere prosegue rimarcando che la comunicazione ufficiale ai cittadini avrebbe dovuto essere compiuta "avvalendosi del validissimo ufficio stampa del Comune oppure utilizzando direttamente lui stesso (l'assessore, ndr) i social media per avvisare i cittadini del temporaneo disagio. Ciò non è stato fatto e quest'ennesimo esempio di mancanza di controllo del territorio ha finito per generare situazioni anche molto pericolose: da una parte - sottolinea Amella - ignari cittadini si sono trovati letteralmente intrappolati nel traffico lungo la via Mater Dolorosa a Pallavicino, mentre, dall’altra, sul viale Regina Margherita, fiumi di auto scorrevano a strettissimo giro con gli atleti".

Dura la conclusione: "Quanto è accaduto è assolutamente inammissibile e solo per fortuna si è limitato a produrre disagio diffuso senza incidenti. Invito pertanto l'assessore Carta a trarre insegnamento da questo episodio e ad adottare in futuro misure di controllo adeguate e che la comunicazione con i cittadini sia tempestiva ed efficace, utilizzando tutti i mezzi a disposizione, compreso l'ufficio stampa e i social media".