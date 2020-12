Totò Cuffaro ha sconfitto il Covid: "Sono tornato e non era scontato, grazie a tutti"

Dopo quasi 20 giorni di ricovero Totò Cuffaro ha sconfitto il Coronavirus. A darne notizia è stato lo stesso ex presidente della Regione attraverso i social, ringraziando i sanitari che si sono presi cura di lui. "C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi - scrive su Facebook - di antico: sono io. Non era scontato che ci fossi. Grazie ai medici, agli infermieri e ai sanitari del 118, del pronto soccorso e della radiologia del Cervello, della semi intensiva del Civico e soprattutto dell’unità rianimazione intensiva dell’Ismett. Grazie a tutti voi per il vostro affetto e per le vostre preghiere. Vi voglio tanto bene".

Agli inizi di dicembre Cuffaro aveva scritto un post su Facebook per condividere con tutti la situazione dopo essere stato contagiato dal Coronavirus insieme a sua moglie. Dopo qualche giorno le sue condizioni si erano aggravate, tanto da rendere necessario il ricovero. Dopo una prima radiografia al Cervello che aveva evidenziato un principio di polmonite, l’ex politico agrigentino era stato trasferito prima al Civico per iniziare l’ossigenoterapia e poi all’Ismett. In poco più di tre settimane il quadro clinico è migliorato sino all’annuncio fatto nel pomeriggio di Santo Stefano.