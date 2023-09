Festa dei Santi Cosma e Damiano, strade chiuse e divieti di sosta a Sferracavallo

Sferracavallo si prepara per la festa patronale dei santi Cosma e Damiano e già da domenica scatta il piano traffico nella borgata marinara per consentire le celebrazioni. L'ufficio Mobilità sostenibile del Comune ha emanato un'ordinanza con la quale vengono chiuse alle auto diverse strade.

Le chiusure al traffico

Saranno vietate al transito domenica 17 settembre dalle 14 alle 24, giovedì 21 settembre dalle 15 alle 24 e dalle 12.30 di domenica 24 alle 6 di lunedì 25 settembre: via Plauto, da via Leone a via Torretta; via Torretta; piazza Sferracavallo; piazzetta Sferracavallo; via Sferracavallo, da piazzetta Sferracavallo fino a via dell’Arancio; via Scalo di Sferracavallo. I veicoli provenienti da via Barcarello dovranno immettersi in via Virgilio.

Per lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 dalle 19 alle 24, venerdì dalle 17 alle 24, sabato dalle 18 alle 24 e lunedì 25 dalle 19 alle 24 saranno chiuse: via Scalo di Sferracavallo; via Dammuso; da via Terenzio a via Amorello (i veicoli provenienti da via Dammuso saranno deviati in via Terenzio); piazza Sferracavallo; piazzetta Sferracavallo, nel tratto tra via del Mandarino e piazza Sferracavallo/via Tacito, esclusa la corsia di monte con direzione Palermo. In quest'ultimo caso sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati del tratto sopra citato e i veicoli provenienti da via Sferracavallo dovranno immettersi in via del Mandarino con direzione Barcarello. Chiusa infine via Torretta dal civico 2 al civico 64.

Gli altri provvedimenti e le eccezioni per i residenti

Da sabato 16 a martedì 26 settembre non si potrà parcheggiare in via Torretta dal civico 9 al civico 58 su entrambi i lati e nello slargo di davanti ai civici 66 e 98. L'ufficio Mobilità del Comune dispone inoltre che "il transito veicolare in direzione Sferracavallo dovrà essere dirottato lungo l’asse via dell'Arancio-via del Cedro-viale Leone-via Plauto con l’eccezione per i veicoli dei residenti che potranno circolare compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni immettendosi in direzione Sferracavallo da via Schillaci, mentre per il raggiungimento della città in uscita da via del Mandarino con obbligo di svolta a sinistra consentita, poiché la via Dammuso sarà interdetta al transito veicolare".

Tutti i provvedimenti, si legge ancora nell'ordinanza, "dovranno essere presegnalate all’altezza di piazza Tommaso Natale, piazza

delle Mandorle, via Rosario Nicoletti (direzione Sferracavallo) e via Plauto (direzione Palermo centro).

Potranno, infine, oltrepassare la chiusura all’altezza di via Plauto, i soli residenti di via Tibullo, provenienti dalla direzione Isola delle Femmine, procedendo a passo d’uomo, se diretti presso i passi e accessi carrabili regolarmente rilasciati.