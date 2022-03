Sequestrati vestiti contraffatti e 350 chili di frutta e verdura: saranno donati ai profughi dell'Ucraina

Trecentocinquanta chili di frutta e verdura e 125 capi di abbigliamento invernali sequestrati nei giorni scorsi dalla guardia di finanza, nel corso di due distinte operazioni, saranno donati ai profughi ucraini. Nel dettaglio i vestiti, con marchi contraffatti, sono stati scovati dai finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo al mercato rionale di piazzale Giotto e sequestrati all'ambulante che stava cercando di venderli. Il commerciante è stato denunciato. La merce, invece, è stata consegnata al Gruppo di protezione civile-Associazione nazionale del Fante che sta facendo una raccolta umanitaria per la popolazione civile ucraina colpita dal conflitto.

Il cibo invece è stato sequestrato, sempre dalle fiamme gialle, a due ambulanti abusivi. "Erano intenti alle vendita dei prodotti ortofrutticoli su area pubblica - spiegano dal comando provinciale - ma sprovvisti della prevista autorizzazione amministrativa per l'esercizio ambulante (rilasciata dal sindaco) necessaria per lo svolgimento di tale attività". Sequestrate, ai fini della confisca, anche le attrezzature. I venditori sono stati segnalati all’autorità cittadina. Dovranno pagare anche una multa pari a 309 euro. La frutta e la verdura sono state donate all’associazione Anpas-Ugessos e all’associazione culturale San Giovanni Apostolo che li hanno distribuiti alle tante famiglie che versano in situazioni economiche di particolare difficoltà e ai profughi della guerra in Ucraina accolti a Palermo.