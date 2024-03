I Rotoli avranno anche un nuovo impianto fognario, lavori aggiudicati per 300 mila euro

Dopo la fine dell'emergenza sepolture e l'avvio dei lavori per il nuovo forno crematorio, ora ai Rotoli è più vicina anche la realizzazione di un nuovo impianto fognario. Le opere sono state aggiudicate per un importo a base d'asta di poco più di 300 mila euro alla ditta Tek Infrastrutture srl, con un decreto del commissario di governo Roberto Lagalla,

Ad annunciarlo è l'assessore Salvatore Orlando, che ha fra le deleghe oltre che i Lavori pubblici, anche i Servizi cimiteriali. "L'intervento - dichiara Orlando - in linea con la programmazione adottata dal Consiglio comunale, consente all'amministrazione e alla struttura commissariale di proseguire nell’impegno di adeguare e restituire decoro alle infrastrutture cimiteriali della città".

Poco più di un mese fa Orlando e Lagalla presentarono un report delle attività svolte dalla struttura commissariale istituita proprio per affrontare l'emergenza delle oltre mille bare in deposito al cimitero di Vergine Maria. Una vergogna cancellata ormai dalla scorsa estate con l'amministrazione comunale che ha recuperato 850 posti per i defunti. L'assessore e il sindaco hanno anche sciorinato una serie di fatti e dati: dal forno crematorio riparato nel quale sono state effettuate 313 cremazioni da agosto a dicembre 2023, alle 7.663 operazioni cimiteriali fra esumazioni e inumazioni nei campi, estumulazioni e tumulazioni in sepolture e loculi, cremazioni (anche fuori Comune).