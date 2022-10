Maxi rissa in via dei Nebrodi, giovani si affrontano a colpi di spranga davanti al Pay One

Colpi di spranghe, bastoni e caschi per moto davanti alla discoteca. Gente che gridava, tra chi è rimasto a guardare non sapendo cosa fare e chi ha cercato di separare i contendenti che si azzuffavano tra le auto che passavano. Maxi rissa la scorsa notte al Pay One, in via dei Nebrodi, dove una ventina persone - apparentemente tutte molto giovani - se le sono suonate di santa ragione. Per riportare la calma è stato necessario l’intervento della polizia che ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e chiarire cosa abbia innescato la violenza.

L’attività investigativa sulla scazzottata della scorsa notte è appena all’inizio. Gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni e chiesto di acquisire le immagini delle telecamere installate fuori dal locale e nei paraggi. Al momento non risultano esserci feriti ma la maggior parte delle persone coinvolte, all’arrivo delle volanti, era già fuggita facendo perdere le proprie tracce. I gestori della discoteca intorno alle 2 sono stati costretti a interrompere la serata e a chiudere il locale all'interno del quale c'erano oltre un centinaio di giovani.

La rissa al Pay One arriva a meno di due settimane dall’ultimo episodio, quello che ha interessato l’Isound di via dell’Arsenale. Anche in quell’occasione decine di giovani, tutti abbastanza ubriachi secondo il racconto dei presenti, si sono picchiati senza esclusione di colpi. Ad avere la peggio era stata una ragazza, soccorsa dal personale del 118 e portata in ospedale per una ferita lacero-contusa al volto e dimessa in 6 giorni. Dopo quanto successo il questore ha adottato un provvedimento disponendo la chiusura del locale per trenta giorni.