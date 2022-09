Mega rissa in discoteca, una ragazza ferita al volto: "Poteva finire male, c'era sangue ovunque"

Forse è stato uno sguardo o una parola di "troppo". O forse una questione legata ad alcune bottiglie di alcol. Sta di fatto che in pochi istanti quella discoteca si è trasformata nel ring di uno scontro senza eslcusione di colpi. Attimi di panico la scorsa notte all'Isound di via dell'Arsenale dove la polizia è intervenuta per sedare una mega rissa in cui sono rimaste coinvolte una ventina di persone. Ad avere la peggio, stando alle prime informazioni, è stata una ragazza che ha preso un colpo al volto: dopo il ricovero in ospedale è stata dimessa con una prognosi di 6 giorni per una ferita lacero-contusa. "C'era sangue ovunque: i bagni erano pieni di manate rosse sulle pareti, ce n'era molto per terra, la gente scappava impaurita", racconta a PalermoToday una giovane.

A ricostruire alcune fasi della rissa è proprio la ragazza, presente la scorsa notte insieme a più di un centinaio di persone nel locale che si trova nella zona dei cantieri navali. "La serata poteva finire molto male. Era all'incirca l'una e tutto sembrava procedere tranquillamente. All'improvviso - continua - un gruppo di ragazzi sulla ventina ha iniziato a litigare. A quanto pare tutto per delle bottiglie di alcol. Alcuni hanno tirato fuori dei coltellini, altri utilizzavano delle bottiglie di vetro rotte. In pochi secondi sono arrivate altre persone e la situazione è andata fuori controllo". Il personale della sicurezza avrebbe cercato di limitare i danni in attesa dell'arrivo delle volanti di polizia, intervenute insieme alle ambulanze del 118.

Tra i feriti "ufficiali", almeno per il momento, risulta solo la ragazza dimessa dall'ospedale con una prognosi di pochi giorni. Non si hanno però notizie dei giovani coinvolti nella rissa che, prima dell'arrivo delle volanti, sarebbero scappati per evitare grane. Il bilancio dunque rischia di essere più pesante. La polizia ha avviato le indagini ma sino ad ora nessuno sarebbe stato rintracciato né denunciato. Gli investigatori hanno ascoltato fino a tarda notte il racconto di alcuni dei presenti e hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere del circuito di videosorveglianza interno del locale ma anche quelle ripresa dalgi impianti installati nella zona.