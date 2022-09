La rissa del sabato sera all'Isound, discoteca chiusa per 30 giorni

Scatta la chiusura per 30 giorni della discoteca Isound dopo la maxi rissa in cui sono rimaste coinvolte decine di giovani. Il provvedimento è stato adottato dal questore a seguito della scazzottata avvenuta sabato sera nel locale di via dell'Arsenale, nella zona dei cantieri navali. Ad avere la peggio, secondo un primo bilancio, è stata una ragazza che è stata colpita al volto riportando una ferita lacero-contusa giudicata guaribili in 6 giorni. La polizia ha inviato le indagini ascoltando i testimoni di quella serata e acquisendo le immagini di numerose telecamere, ma sino ad oggi non sarebbero stati ancora individuati i protagonisti dell'episodio di violenza.

Secondo quanto ricostruito grazie una delle giovani presenti quella sera, la serata all'Isound si sarebbe svolta regolarmente fino all'una. "Poteva finire molto male. Era all'incirca l'una - ha raccontato a PalermoToday - e tutto procedeva tranquillamente. All'improvviso un gruppo di ragazzi sulla ventina ha iniziato a litigare. Alcuni hanno tirato fuori dei coltellini, altri utilizzavano delle bottiglie di vetro rotte. In pochi secondi sono arrivate altre persone e la situazione è andata fuori controllo". Una violenza che ha scatenato il fuggi fuggi di tantissimi giovani sino all'arrivo della polizia e dei sanitari del 118.

Il questore Leopoldo Laricchia, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha emesso il provvedimento che è stato eseguito questa mattina dagli agenti della Divisione di polizia amministrativa e sociale. "Sono in corso ulteriori indagini per individuare i responsabili coinvolti nella rissa", spiegano ancora dalla polizia.