VIDEO | La pista della discoteca come un ring, le immagini della rissa al Pay One

Il video è stato registrato da uno dei presenti. Una ventina di giovani hanno iniziato a litigare all'interno del locale di via dei Nebrodi, proseguendo poi, tra colpi di spranghe e caschi, anche in strada. Poi l'intervento della polizia

Le immagini sono confuse, tra la concitazione del momento e le luci della discoteca. Si vedono una ventina di giovani che si picchiano fra di loro, a volte accanendosi contro qualcuno caduto sotto una raffica di colpi. E' uno dei video registrati al Pay One, il locale di via dei Nebrodi che la scorsa notte si è trasformata in un ring. La serata sembrava procedere regolarmente sino all'una. Poi ci sarebbero state "scintille" tra due gruppetti. In pochi istanti la situazione è precipitata ed è scoppiato il caos. La rissa, iniziata all'interno, è proseguita anche fuori dove i vari contendenti hanno continuato, anche fra le auto che passavano, a darsele di santa ragione utilizzando spranghe e caschi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti mentre i gestori della discoteca sono stati costretti a interrompere la serata e a chiudere.