Ciak, si girano due film a Palermo: una settimana di strade chiuse e divieti di sosta

Palermo si trasforma in set cinematografico per una settimana. Dal 12 al 19 febbraio, sono diverse le strade - sia in centro che non - che saranno chiuse temporaneamente al traffico e nelle quali non si potrà parcheggiare, per consentire le riprese di due film: la fiction Rai "Il generale Dalla Chiesa" e la serie tv "La ragazza di Corleone", che andrà in onda su Mediaset. Ecco, in sintesi, quali saranno le vie da evitare e in quali giorni.

"Il generale Dalla Chiesa", riprese dal 12 al 19 febbraio

Piazza Marina

tra via Vittorio Emanuele e via Lungarini sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati, dalle 4 del 12 febbraio alle 18 del 19 febbraio e comunque sino al termine delle riprese. Nello stesso tratto, sarà in vigore la chiusura al transito veicolare, per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 19 per i giorni dal 12 al 19 febbraio e comunque sino al termine delle riprese.

tra via Vittorio Emanuele e via del Quattro Aprile non si potrà parcheggiare dalle 4 alle 19 del 16 febbraio. Il tratto sarà inoltre chiuso alle auto per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese tra le 15 e le 19 del 16 febbraio.

Via Re Federico

tra via Salvatore Spataro e via Giovanni Pacini sarà vietato posteggiare dalle 9 del 14 febbraio alle 4 del 15 febbraio. Lo stesso tratto sarà chiuso al transito veicolare, per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese, tra le 11 del 14 febbraio alle 4 del 15 febbraio.

Piazza Stazione Lolli

nella carreggiata davanti al Teatro Dante sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, compresa la parte centrale della piazza regolamentata a parcheggio, dalle 9 del 14 febbraio alle 4 del 15 febbraio. La piazza sarà inoltre chiusa alle auto per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese, ad intermittenza, nel tratto in una fascia oraria (nell'ordinanza non viene specificata quale) che sarà concordata preventivamente con il Comando di polizia municipale.

Via Salvatore Spataro

tra via Dante e via Re Federico non si potrà parcheggiare dalle 9 del 14 febbraio alle 4 del 15 febbraio.

Via Torquato Tasso

tra via Mario Rapisardi e via Giuseppe Giusti sarà vietato posteggiare dalle 10 deel 15 febbraio all'1 del 16 febbraio.

Via e piazza Giovanni Meli

tra piazza San Domenico e piazza Giovanni Meli divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 4 alle 19 del 16 febbraio. Non si potrà parcheggiare nella stessa fascia temporale anche nell'intera piazza Giovanni Meli.

Piazza San Domenico

Si tratta di un'area pedonale. Ma l'ordinanza specifica che sarà in vigore il divieto di sosta anche per i mezzi autorizzati, dalle 4 alle 19 del 16 febbraio. Sono esenti i mezzi della produzione della fiction.

Via Vittorio Emanuele

tra via Bottai e via Roma - area pedonale sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, per i mezzi autorizzati, dalle 4 alle 19 del 16 febbraio. Chiusura al transito veicolare, anche per i mezzi autorizzati, durante i ciak.

tra via Porta Nuova e piazza della Vittoria sarà vietato parcheggiare dalle 4 alle 19 del 16 febbraio. La strada sarà anche chiusa al traffico durante i ciak tra le 15 e le 19 del 16 febbraio.

Via Maqueda

tra via del Bosco e piazza Bellini in vigore il divieto di sosta dalle 4 alle 19 del 16 febbraio.

Piazza Colonna

Vietato il parcheggio dalle 4 alle 19 del 16 febbraio.

Via Cavour

tra via Vincenzo Riolo e via Carella (di fronte alla Prefettura) divieto di sosta tra le 6 del 17 febbraio alle 16 del 19 febbraio.

Via Principe di Scordia

tra via Cavour e via Francesco Guardione sarà vietato parcheggiare dalle 4 del 17 febbraio alle 16 del 19 febbraio.

"La ragazza di Corleone", riprese dal 14 al 19 febbraio

Piazza Marina

tra via Vittorio Emanuele e via Lungarini sarà istituito il divieto di sosta dalle 4 alle 20 del 14 febbraio.

Salita dell'Intendenza

Anche qui vietato parcheggiare dalle 4 alle 20 del 14 febbraio.

Via Giuseppe Bartolozzi

tra il civico 30 e via Ruggero Loria divieto di sosta dalle 4 alle 20 del 16 febbraio.

Via Ruggero Loria

tra via Ammiraglio Persano e via Aloisio Juvara vietato posteggiare dalle 4 alle 20 del 16 febbraio.

Via Aloisio Juvara

tra il civico 117 e via Ruggero Loria divieto di sosta dalle 4 alle 20 del 16 febbraio.

Via Ammiraglio Gustavo Nicastro

tra via Pietro Bonanno e via Thaon Di Revel niente parcheggi dalle 4 alle 20 del 18 febbraio.

Via Pietro Bonanno

tra via Cardinale Rampolla e la Spianata della Sacra Grotta al Belvedere di Monte Pellegrino sarà chiusa al transito veicolare, ad intermittenza, per consentire le riprese il 18 febbraio nella fascia oraria 6-20. Lo stesso varrà per via Padre Giordano Cascini e per la Spianata della Sacra Grotta al Belvedere.

Piazza Vittoria

tra via Generale Luigi Cadorna e via Vittorio Emanuele – carreggiata adiacente a piazza del Parlamento divieto di sosta dalle 4 alle 15 del 19 febbraio.

Via Pietro Novelli

tra via Vittorio Emanuele e piazza Pietro Novelli Vietato il parcheggio dalle 4 alle 15 del 19 febbraio.