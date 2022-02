Torna a Palermo anche il set di "Viola come il mare", strade chiuse dal centro all'Arenella

Non solo "Il generale Dalla Chiesa" e "La ragazza di Corleone", dal 14 al 21 febbraio torna a Palermo la troupe di "Viola come il mare", la serie tv con Francesca Chillemi e Can Yaman. E anche in questo caso, già dal 12 febbraio, sono diverse le strade, dal centro storico all'Arenella, che subiranno delle limitazioni al traffico per consentire le riprese. Ecco, in sintesi, quali saranno le zone in cui si sposteranno attori ed entourage della fiction, in quali giorni e i relativi divieti che scatteranno. Tutte le chiusure al transito veicolare momentanee saranno concordate preventivamente dalla produzione con il comando della polizia municipale.

Divieti tra piazza Marina e via Alloro

Piazza Marina

Nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via Lungarini: divieto di sosta dalle 16 del 12 febbraio alle 20 del 21 febbraio.

Nel tratto compreso tra il civico 64 ed il civico 88: divieto di sosta e chiusura al transito veicolare, ad intermittenza, per il tempo necessario per consentire le riprese dalle 16 del 12 febbraio alle 20 del 21 febbraio.

Via della Vetriera

Nel tratto compreso tra via Alloro e via Francesco Riso: divieto di sosta e chiusura al traffico, ad intermittenza, per il tempo necessario per consentire le riprese dalle 16 del 12 febbraio alle 20 del 21 febbraio.

Nel tratto davanti al civico 72 (Palazzo Sambuca), per dieci metri: vietato il parcheggio dalle 7 alle 19 del 12 febbraio e dalle ore 00.01 del 14 febbraio alle19 del 21 febbraio. Qui sarà montata una piattaforma per il carico e scarico di materiale scenico sulla terrazza di Palazzo Sambuca.

Via Francesco Riso

Nel tratto compreso tra via della Vetriera e via della Cannella: divieto di sosta e chiusura al transito veicolare, ad intermittenza, per il tempo necessario per consentire le riprese dalle 16 del 12 febbraio alle 20 del 21 febbraio.

Via Alloro

Nel tratto compreso tra il civico 50 e via della Vetriera: divieto di sosta dalle 16 del 12 febbraio alle 20 del 21 febbraio

Divieti in zona Cattedrale

Piazza Sett'Angeli

Nell'intera piazza, esclusa area pedonale: divieto di sosta dalle 14 del 12 febbraio alle 20 del 21 febbraio.

Nel tratto davanti al civico 10 (Palazzo Artale Tumminello), per venti metri: divieto di sosta dalle 7 alle 19 per i giorni 11 e 12 febbraio 2022 e dalle 00.01 del 14 febbraio alle 20 del 21 febbraio. Anche in questo caso sosteranno mezzi della produzione per scarica materiale sulla terrazza di Palazzo Artale Tumminello.

Via dell'Incoronazione

Intero tratto: divieto di sosta dalle 14 del 12 febbraio alle 20 del 21 febbraio e chiusura al transito veicolare, ad intermittenza per le riprese, dalle 16 del 12 febbraio alle ore 20 del 21 febbraio.

Via Matteo Bonello

Nel tratto compreso tra via dell’Incoronazione e via Gioeni: divieto di sosta dalle 14 del 12 febbraio alle 20 del 21 febbraio e chiusura al transito veicolare, ad intermittenza per le riprese, dal 12 febbraio al 21 febbraio.

Divieti all'Arenella

Piazza Tonnara

Intera piazza: vietato parcheggiare dalle 12 del 17 febbraio alle 20 del 21 febbraio.

Scalo dell'Arenella

Divieto di sosta dalle 12 del 17 febbraio alle 20 del 21 febbraio.

Discesa Tonnara

Intera strada: sarà inibito il parcheggio dalle 14 del 17 febbraio alle 20 del 21 febbraio

Diveti tra via Enrico Albanese e Foro Umberto I

Via Enrico Albanese

Nel tratto compreso tra via Pier delle Vigne e piazza della Pace: chiusura al transito veicolare per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese, ad intermittenza, tra il 14 e il 21 febbraio.

Foro Umberto I

Nel tratto compreso tra Porta Felice e per 200 metri in direzione via Lincoln: vietato il transito delle auto, ad intermittenza, per le riprese tra il 14 ed il 21 febbraio.

Via Cala

Nel tratto compreso tra via San Sebastiano e via Cassari: niente auto durante le riprese che potranno essere effettuate, ad intermittenza, tra il 14 e il 21 febbraio.

Divieti all'Albergheria

Via Porta di Castro

Nel tratto compreso tra via dei Benedettini a vicolo Cannata: chiusura al transito veicolare per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese, ad intermittenza, tra il 14 e il 21 febbraio.

Vicolo Cannata

Intero vicolo: vietato il transito di veicoli, durante i momenti dedicati alle riprese, tra il 14 ed il 21 febbraio.

Vicolo Piscione

Intero vicolo: strada chiusa durante le riprese che potranno essere effettuate, ad intermittenza, tra il 14 e il 21 febbraio.