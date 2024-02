Reset, i sindacati sull'ipotesi di aumento delle ore per i lavoratori: "C'è l'impegno della società"

"Registriamo la disponibilità e l'impegno della presidenza della Reset a voler riconoscere il dovuto consolidamento orario a favore del personale che, da troppo tempo, è in regime orario parziale". E' quanto affermano in una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Cisal-Fiadel, Asia-Snalv, Ursas-Cisas, dopo l'incontro di ieri a Palazzo Comitini con il presidente del Consiglio comunale, i capigruppo e i vertici della Reset.

Il passaggio da 36 a 40 ore settimanali sarebbe legato a una convenzione che Reset dovrebbe stipulare con la Rap per effettuare dei servizi in più. "L'aumento delle ore - aggiungono in sindacati - necessita della rivisitazione dei contratti di servizio affidati, da ampliare o da integrare in convenzioni della durata pluriennale, al fine di permettere una programmazione dei servizi attraverso un piano industriale corretto, coerente ed efficace. Da quanto riferito, l’incremento orario potrebbe scattare a partire dal mese di marzo e fino a dicembre, data in cui bisognerà procedere con il rinnovo della convenzione giuridica ed economica con il Comune".