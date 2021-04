Assalti in via Tricomi e corso Tukory, rapinati due supermercati

Rapine in due supermercati a distanza di un’ora l’una dall’altra. Sono due i colpi registrati lo scorso sabato pomeriggio in via Tricomi e corso Tukory ai danni dei punti vendita Fortè e Marotta. Su entrambi gli episodi indagano gli investigatori della polizia che sono intervenuti per ascoltare i testimoni e acquisire alcuni video.

Il primo episodio è quello relativo al Fortè di via Tricomi dove sono entrati in azione due giovani, incappucciati e armati di pistola, che hanno minacciato un cassiere e si sono fatti consegnare i contanti. Alle 19 è toccata al supermercato Marotta. I rapinatori però questa volta erano tre sono riusciti a svuotare due casse.

Un altro colpo era stato messo a segno nei giorni scorsi da quattro giovani nel supermercato Conad in corso Calatafimi. In quell'occasione un carabiniere libero dal servizio è riuscito a placcare uno dei fuggitivi recuperando un bottino di circa 3 mila euro. Indagini in corso per risalire all’identità dei complici.

A sfumare è stata anche la rapina al Conad di via Ferdinando Di Giorgi, zona Uditore, della scorsa settimana. Due banditi disarmati sono entrati nel supermercato ma uno dei cassieri ha tentato di reagire ed è stato preso a pugni dalla coppia di banditi che alla fine è scappata senza riuscire a portar via nulla.