Assalto al Conad, rapinatore in fuga viene placcato da un carabiniere fuori servizio

In manette un 22enne che, insieme ad altri tre, aveva fatto irruzione nel punto vendita di corso Calatafimi. Il sottoufficiale aveva appena finito il suo turno ma quando ha visto la scena non ci ha pensato due volte: "Ho fatto solo il mio dovere". Indagini in corso per rintracciare i complici