Rapina al Villaggio, tre uomini assaltano un supermercato e minacciano i dipendenti

Assalto in un supermercato della catena Paghi Poco. E' successo lo scorso sabato pomeriggio in via Volontari italiani del sangue, nella zona del Villaggio, dove tre uomini hanno fatto irruzione con il volto coperto e armati di taglierino. In pochi secondi sarebbero riusciti ad arraffare il contenuto di alcune casse portando via un bottino di alcune centinaia di euro. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini riprese dalle telecamere interne.

Secondo una prima ricostruzione i tre sarebbero arrivati a bordo di due scooter, lasciati davanti all'ingresso per garantirsi la fuga, sono entrati e hanno subito mostrato il taglierino ai dipendenti addetti alla cassa. Dopo averli minacciati hanno arraffato i contanti e sono scappati, recuperando i mezzi a due ruote con i quali si sono allontanati riuscendo a fare perdere le proprie tracce. Al vaglio le immagini riprese dall'impianto di sorveglianza che potrebbe aver immortalato qualche dettaglio utile per le indagini.

Otto giorni fa era finito nel mirino l'ufficio postale di via Leonardo da Vinci. Come ricostruito dagli investigatori, un uomo a volto scoperto è entrato nella filiale non armato, si è diretto verso il bancone e ha minacciato uno dei lavoratori costringendolo a consegnarli 500 euro. Un colpo non violento durante il quale, però, qualcuno dei presenti si è sentito male rendendo necessario l'intervento di un'ambulanza. Sull'assalto indaga la polizia che, anche in questo caso, ha sequestrato le immagini delle telecamere.