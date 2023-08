Rapina all'ufficio postale di via Leonardo da Vinci: 500 euro il bottino, indaga la polizia

Rapina all'ufficio postale di via Leonardo da Vinci. Il colpo è stato messo a segno nella tarda mattinata di ieri, quando un uomo - a volto scoperto - è entrato in azione poco prima che l'ufficio chiudesse.

Non ci sarebbe stata alcuna violenza e, secondo una prima ricostruzione, il malvivente non avrebbe estratto alcuna arma. Sono stati comunque attimi di grande tensione e qualcuno tra i presenti si è pure sentito male, anche se non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

Per evitare qualsiasi rischio, i dipendenti hanno assecondato le richieste del rapinatore, consegnando le banconote contenute in cassa: il bottino però sarebbe stato magro, non più di 500 euro. Immediatamente è stato dato l'allarme alla polizia ma il bandito è riuscito a fare perdere le proprie tracce. Gli agenti, che hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona, sono al lavoro per cercare di identificare l'autore della rapina.