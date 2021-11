Protezione civile comunale, inaugurata la nuova sede all'interno della Fiera del Mediterraneo

Oggi pomeriggio è stata inaugurata all'interno della Fiera del Mediterraneo la sede operativa delle associazioni di volontariato del Coc della Protezione civile comunale. All'interno della struttura è stata costituita una sala radio che verrà messa disposizione della Protezione civile comunale per le emergenze che si dovessero verificare nel territorio. L'ampio salone della struttura sarà inoltre utilizzato per la formazione del personale volontario.

All'inaugurazione erano presenti il sindaco Leoluca Orlando, il vicesindaco Fabio Giambrone, l'assessora Maria Prestigiacomo, Tommaso Zerilli, coordinatore dei volontari di Protezione Civile comunale e tutti i volontari delle varie associazioni impegnate sul territorio.

"Si tratta di uno spazio molto ben attrezzato per rafforzare la presenza della Protezione civile del Comune di Palermo e per esprimere apprezzamento al volontariato che è l'anima della Protezione civile in questa nostra città. Come si è dimostrato durante la pandemia e come viene richiamato in questa struttura nella Fiera del Mediterraneo, messa a disposizione di tutti i cittadini in questi mesi terribili. L'impegno del volontariato ha alleviato le tante sofferenze di chi è stato travolto dalla pandemia e ha aiutato a prevenire il diffondersi dei contagi, oltre che intervenire durante le crisi ambientali. La Protezione civile è un bene comune da tutelare e voglio ringraziare Tommaso Zerilli e tutti i volontari", ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.