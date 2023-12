Processo Montante, è scontro sui termini di prescrizione per il presidente della Regione

Per la Procura di Caltanissetta le accuse nei confronti del presidente della Regione, Renato Schifani, di associazione a delinquere semplice e di rivelazione di notizie riservate, nell'ambito del processo all'ex paladino dell'antimafia Antonello Montante, non sarebbero ancora prescritte. Il termine ultimo, secondo il pm Maurizio Bonaccorso scatterà ad ottobre prossimo. Per il tribunale, presieduto da Francesco D'Arrigo, come annunciato alla scorsa udienza, la prescrizione sarebbe invece già scattata.

Nello scontro sul calcolo dei termini, si è inserita oggi anche la difesa di Schifani, rappresentata dagli avvocati Roberto Tricoli e Sonia Costa, che si è allineata ai conti fatti dal tribunale, ritenendo quindi già scattata la prescrizione. Il nodo sarà sciolto dai giudici alla prossima udienza, fissata per l'8 gennaio, sarà il tribunale. Questo, però, fa slittare per il presidente della Regione la scelta che era invece attesa per oggi, cioè se rinunciare alla prescrizione e farsi comunque processare nel merito o se accettarla, uscendo di fatto dal processo senza reali conseguenze.