Ponte Corleone, la promessa del Comune: "All'inizio di aprile via il tappo e riapertura a due corsie"

"Il Ponte Corleone verrà riaperto a due corsie, ognuna di 6,5 metri, una in direzione Trapani ed una in direzione Catania. Per ogni corsia potranno transitare un autoveicolo e un mezzo pesante di non più di 51,5 tonnellate. Entro i primi di aprile salterà tappo su viale Regione". Lo ha annunciato l'assessore ai Lavori pubblici, Maria Prestigiacomo, sulla scorta della relazione presentata dalla Icaro progetti: "Sappiamo - ha aggiunto - l'infrastruttura è transitabile per altri 5 anni".

Il Comune sta predisponendo una nuova ordinanza, d'intesa con il commissario Matteo Castiglioni, che ha già ordinato la segnaletica (orizzontale e verticale). Nel frattempo, la struttura commissariale ha già affidato la progettazione della messa in sicurezza del vecchio ponte Corleone; mentre "il Comune ha trovato le somme per potere attuare i lavori". A garantirlo è sempre l'assessore Prestigiacomo: "Tengo a precisare che nella precedente relazione la Icaro Progetti aveva dato una transitabilità per un carico massimo di 54 tonnellate. In quel caso, il Comune ha dovuto tenere conto della relazioni dei vigili del Fuoco ed eseguire quanto da loro era stato richiesto, visto che non era ancora in possesso della relazione finale".