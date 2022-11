Fece da palo durante una rapina in cui rimase ferita un'anziana, condannata dopo 13 anni

L'autore della rapina, probabilmente un cittadino romeno, non è mai stato identificato, ma lei che in quel colpo ad una tabaccheria aveva fatto da palo adesso - a 13 anni dai fatti - è stata invece condannata in via definitiva. La Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Filippa Beltrame e ha così confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello a luglio dell'anno scorso: dovrà scontare 5 anno di cacere.

I giudici hanno anche confermato la provvisionale ed il diritto al risarcimento per le vittime, una coppia di anziani nel frattempo deceduti e che si erano costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Claudio Gallina Montana e Valeria Minà.

La rapina fu messa a segno nel 2009 a Camporeale. Un uomo armato entrò nel negozio gestito dai due anziani, spinse a terra la titolare, si fece consegnare l'incasso di poche centinaia di euro e poi scappò. Nel frattempo, però, la donna dopo la caduta iniziò ad urlare, richiamando l'attenzione della figlia che si trovava al piano superiore e che riuscì a vedere l'auto con la quale i rapinatori erano fuggiti. Una macchina quasi inconfondibile per il suo colore oro.

Il mezzo era proprio dell'imputata che la coppia peraltro conosceva, in quanto frequentava la tabaccheria. Nei giorni precedenti al colpo ci sarebbe stata anche una discussione tra gli anziani e Beltrame: i titolari del negozio chiesero infatti alla donna di saldare un conto per le sigarette che da tempo prendeva a credito.

A confermare che l'imputata aveva partecipato al colpo furono altre indagini, legate ad un omicidio. Tra le intercettazioni, infatti, un parente acquisito di Beltrame diceva chiaramente che la donna aveva rapinato il tabacchi insieme ad un romeno. La ricostruzione dell'accusa ha retto in tutti i gradi di giudizio: il tribunale, a ottobre del 2018, aveva inflitto 5 anni e 4 mesi a Beltrame, poi la pena venne ridotta in appello a 5 anni perché il reato di lesione fu dichiarato prescritto. Adesso la condanna è diventata definitiva.