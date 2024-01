Colto da infarto durante un trasloco, muore un operaio

Un operaio di 57 anni è morto ieri pomeriggio durante un trasloco in via Gaetano Mosca, strada che collega via Imera e via Colonna Rotta. Il lavoratore si trovava in terrazza ed era alle prese col classico spostamento di mobili e suppellettili, quando sarebbe stato colto da un infarto.

Sul posto sono arrivati i sanitari dell’Asp che si occupano degli infortuni sul lavoro. Sono in corso indagini per provare a stabilire se possa esserci o meno una correlazione fra il malore che ha ucciso l'uomo e l'attivita che stava svolgendo o se si è trattato di un caso accidentale e imprevedibile.