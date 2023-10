"Violate le norme sulla sicurezza", multe per 90 mila euro in un cantiere e per diversi pescivendoli

Multe per 90 mila euro in un cantiere edile, in cui sono stati bloccati anche i lavori, per violazione delle norme sulla sicurezza, ma anche a venditori ambulanti di pese, che avrebbero commercializzato prodotti non tracciati e quindi pericolosi per la salute pubblica. E' l'esito di una serie di controlli compiuti a Termini Imerese dai carabinieri del Reparto territoriale e del Nas, oltre che dai militari del Gruppo tutela del lavoro, dall'Asp e dall'Ispettorato del lavoro.

Durante gli accertamenti, i carabinieri avrebbero riscontrato gravi violazioni penali e amministrative, commesse sia dai venditori ambulanti di prodotti ittici sia dai titolari delle ditte e dai responsabili della sicurezza in un cantiere edile. In questo secondo caso è stato adottato anche un provvedimento di sospensione immediata dei lavori, a causa delle gravi violazioni rilevate dai militari.

Per quanto riguarda i venditori ambulanti, i prodotti ittici sarebbero stati privi della necessaria documentazione amministrativa e sanitaria relativa alla provenienza, alla tracciabilità e alla vendita del pescato: il pesce è stato quindi sequestrato e distrutto. Inoltre, in entrambe le attività ispettive, è stata constatata pure la presenza di lavoratori non in regola e questo ha comportato un'ulteriore multa per i rispettivi datori di lavoro.