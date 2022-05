Favorita, malore improvviso mentre corre: morto Nunzio Ganci, runner e titolare del ristorante La Posada

Il suo cuore ha smesso di battere all'improvviso mentre faceva ciò che amava. Nunzio Ganci, "storico" runner e titolare del ristorante pizzeria La Posada di via Amari è morto questa mattina poco dopo le 9 mentre correva, negli spazi di Case Rocca, in viale del Fante. Tra un mese avrebbe compiuto 58 anni.

Ganci era molto conosciuto nell'ambiente del running palermitano: ogni mattina si allenava nella zona della Favorita. La tragedia si è consumata all'improvviso davanti agli occhi di decine di persone. La solita corsetta quotidiana, poi il malore. Ganci si è accasciato a terra e non si è più ripreso. Inutili i soccorsi dei sanitari. Immediati i messaggi di cordoglio del mondo social: "Sono sconvolto - dice un amico -. Una notizia terribile. Non ho parole". Negli scorsi mesi Ganci aveva perso il padre, Tommaso, tra i pionieri del running a Palermo: insieme condividevano la grande passione per la corsa.