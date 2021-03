Maltempo, in Sicilia è di nuovo allerta gialla: in arrivo rovesci o temporali

La Protezione civile ha diffuso un avviso valido per tutta la giornata di martedì 16 marzo

Condizioni meteo avverse in Sicilia domani. La Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il bottettino è valido per tutta la giornata di martedì 16 marzo. Previsti rovesci o temporali nel Palermitano (Scarica l'avviso). L'ultima allerta gialla risale a meno di una settimana fa.