I lavori allo svincolo del Forum, divieti in viale Regione e proteste: "Sospendere l’ordinanza"

Iniziano tra le polemiche i lavori che porteranno al completamento dello svincolo di Brancaccio lato monte (chiamato svincolo "del Forum"). Il provvedimento dell'uffico Traffico del Comune ha istituito divieti e limitazioni alla viabilità per consentire alla ditta incaricata (la Comer Costruzioni Meridionali) di svolgere al meglio i lavori. Con inevitabili conseguenze sul traffico.

L'ordinanza istituisce il senso unico di marcia in viale Regione siciliana, in direzione Villabate, nel tratto compreso tra via Giovanni Di Stefano “Svincolo Forum" e l’intersezione con corso dei Mille. Tutti i mezzi provenienti dalle strade perpendicolari avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Villabate.

Ma Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia cristiana al Comune chiede di sospendre l’ordinanza. "Bisogna convocare in tempi rapidi un tavolo tecnico con l’ufficio Traffico, gli assessorati interessati e il comitato degli imprenditori della zona per trovare soluzioni alternative che possano ridurre i disagi e garantire l’esecuzione in tempi rapidi dei lavori - dice -. Finalmente si sblocca un’opera ferma da troppi anni e siamo consapevoli dell’importanza strategica degli interventi che si realizzeranno, necessari per alleggerire il traffico nella zona del Forum, riqualificare l’area e ripensare la viabilità. I vantaggi che ne conseguiranno saranno evidenti e l’impatto avrà effetti positivi sui cittadini e sulle imprese. Allo stesso tempo però gli inevitabili effetti negativi legati all’avvio dei cantieri non possono essere pagati da chi in quelle zone da anni fa impresa e garantisce centinaia di posti di lavoro".

Bonanno aggiunge: "Apprezziamo l’impegno di quanti, fino ad ora, hanno proposto percorsi alternativi ma è necessario un preventivo confronto tra le parti con tutti gli attori al tavolo, durante il quale si facciano i dovuti approfondimenti tecnici, per ragionare su ogni possibile soluzione alternativa che possa alleggerire i disagi, mitigare gli effetti negativi e tenere in considerazione non soltanto le necessità di chi dovrà realizzare le opere ma anche quelle di chi in quella parte di città produce e da lavoro a centinaia di palermitani. Questo metodo è l’unico che riteniamo valido per giungere a soluzioni condivise ed utili, i momenti di confronto monchi di alcune delle parti interessate rischiano di essere fini a se stessi e non efficaci - conclude il capogruppo della Dc - nell’ottica di una proficua collaborazione tra cittadinanza e amministrazione e nel superiore ed esclusivo interesse della città e dei cittadini".

In base a quanto si legge nell'ordinanza "è prevista la chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata interessata dai lavori. Ma anche il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione coatta h24 e il divieto di transito ai pedoni, con la creazione di un percorso pedonale nelle aree di cantiere. I lavori - si legge ancora nell'ordinanza - potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile disagio alla circolazione". L'ordinanza è valida fino al mese di aprile 2025. Ovvero un anno, tanto quanto la durata dei lavori prevista nel cronoprogramma. Dall'ordinanza sono esclusi i veicoli delle forze dell'ordine, i mezzi della ditta che si occupa degli interventi e ovviamente i mezzi di soccorso.