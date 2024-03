Ancora scene di guerriglia davanti al Civico, lancio di pietre contro una pattuglia dei vigili

Dopo quello che sembra essere stato a tutti gli effetti un agguato, a Brancaccio, i vigili diventano bersaglio di un nuovo lancio di pietre. Un altro episodio di violenza si è verificato ieri sera di fronte all'ospedale Civico dove un gruppo di ragazzini ha danneggiato un'auto della polizia municipale che passava da via Carmelo Lazzaro. Gli agenti fortunatamente non hanno riportato alcuna consuguenza fisica. "Purtroppo - commenta il comandante Angelo Colucciello - è l'ennesimo episodio. Non sappiamo se l'attacco fosse diretto a noi ma è sicuramente il segno di un atteggiamento ostile nei confronti dei controlli da parte di chi, con protervia, ha pensato sino a ora di vivere in questo modo".

Appena 24 ore prima, durante la lunga notte delle vampe, un gruppo di persone ha teso un'imboscata a una pattuglia dei vigili inviata dalla centrale, dopo una segnalazione, alla rotonda Norman Zarcone per un'auto, poi risultata rubata, che era stata ribaltata e incendiata. Appena arrivati a destinazione gli agenti hanno visto sbucare dal nulla un gruppo di persone che ha dato il via a una sassaiola, distruggendo i finestrini e la fiancata del furgone dell'Infortunistica. Con ogni probabilità qualcuno aveva appiccato le fiamme alla macchina per attirare con un'esca i vigili del fuoco, impegnati a contrastare i roghi appiccati in mezza città.

"Non abbiamo intenzione di fare cose straordinarie, ma - prosegue il comandane Colucciello - vogliamo assicurare alla città ciò che merita. Vengo tempestato giornalmente di mail, messaggi e telefonate, da singoli cittadini e associazioni. La parte sana di Palermo, ed è la stragrande maggioranza, chiede sicurezza e presenza sul territorio. I cittadini vogliono vivere e lavorare nell'ordine, ma c'è ancora una fetta ristretta di persone che pensa di potere fare ciò che vuole. Ringraziando Dio abbiamo solo una macchina danneggiata, ma gli agenti stanno bene. Abbiamo intenzione di proseguire il lavoro avviato perché è ciò di cui ha bisogno Palermo".

Due giorni fa sono stati registrati momenti di forte tensione all'Albergheria dove le forze dell'ordine, dopo l'attività preventiva fatta per contrastare l'accensione delle vampe di San Giuseppe, sono intervenute per allontanare un gruppo di persone che voleva difendere i roghi. Poliziotti e carabinieri arrivati in tenuta antisommossa sono stati bersagli da un lancio di oggetti. Tre gli agenti feriti. Scene di guerriglia che hanno suscitato indignazione tra i cittadini e le istituzioni che hanno condannato fermamente l'accaduto.