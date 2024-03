Un'auto ribaltata e incendiata a Brancaccio si trasforma in una trappola per gli agenti della polizia municipale bersagliati con una raffica di pietrate. Dopo le scene di guerriglia urbana registrate ieri in diverse zone della città, con aggressioni ai danni di poliziotti e pompieri, sono stati trentuno gli interventi di spegnimento incendi eseguiti dai vigili del fuoco durante la lunga notte delle vampe, alla vigilia della festa di San Giuseppe. Uno di questi è proprio quello di Brancaccio, più precisamente alla rotonda Norman Zarcone, dove un furgone dell'Infortunistica è stato danneggiato da una sassaiola.

Alla centrale operativa della polizia municipale era arrivata la segnalazione di un mezzo, poi risultato rubato, cappottato al centro della strada. I vigili urbani hanno raggiunto il punto in cui si trovava l'auto, a poche decine di metri da un'altra vampa, e improvvisamente si è materializzato un gruppo di persone che ha iniziato a lanciare pietre e altri oggetti danneggiando i finestrini e la carrozzeria del furgone. Gli agenti, dopo aver lanciato l'allarme e chiesto rinforzi, sono stati costretti a battere in ritirata verso il vicino deposito ferroviario e interrompere il servizio per tutta la notte.

Sono stati complessivamente 31 gli interventi eseguiti la scorsa notte dai vigili del fuoco, anche loro diventati bersaglio di lanci di oggetti da parte di chi voleva difendere le vampe. Sette di questi hanno riguardato via Gustavo Roccella, il ponte Giafar, largo Corleone, via Verdinois, via Aci, via dello Speziale e Via Mignosi. Gli altri roghi erano relativi a montagne di rifiuti e cassonetti incendiati sparsi nei quartieri Bonagia, Falsomiele, Villagrazia, Zen e vicino all'ospedale Civico. "Diversi interventi - spiegano dal Comando provinciale - sono stati affrontati con l'ausilio delle forze dell'ordine, in alcuni casi intervenute anche in assetto antisommossa e con l'ausilio dell'elicottero della polizia".

Il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore Dario Falzone esprimono "solidarietà e vicinanza nei confronti delle due agenti della polizia municipale che ieri hanno subito l’agguato a Brancaccio". "Ferma condanna verso questo gesto vile e ingiustificabile - aggiungono Lagalla e Falzone - per il quale auspichiamo che vengano al più presto individuati i responsabili, convinti che l’impegno messo in campo negli ultimi mesi dalla polizia municipale nel controllo delle diverse aree della città non diminuirà. Al corpo della polizia municipale, alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco va il nostro ringraziamento per le numerose operazioni nei quartieri della città, tra i quali anche Brancaccio, per contrastare il fenomeno illegale delle vampe".

Di "atto inqualificabile, che va condannato senza remore" parla anche Pasquale Terrani, consigliere comunale di Forza Italia, secondo cui "il degrado socio culturale ha raggiunto limiti intollerabili: sono certo che il sindaco Lagalla si farà portavoce nei confronti del governo nazionale e del ministero degli Interni per chiedere il potenziamento degli organici delle forze armate e l'ampliamento del corpo di polizia municipale".