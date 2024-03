VIDEO | Guerriglia a Palermo, lanci di bottiglie contro la polizia per difendere le vampe

E' successo oggi pomeriggio in via San Francesco Saverio, all'Albergheria, dove alcuni ragazzini hanno dato fuoco alle cataste di legno. C'è voluto circa mezzora prima che la situazione tornasse alla normalità e le fiamme venissero spente. Momenti di tensione anche alla Kalsa e in via Montalbo