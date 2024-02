Politeama, in retromarcia sfondano la vetrina di un centro Tim e fanno razzia di iPhone

Hanno usato una macchina come ariete per sfondare la vetrina di un negozio di telefonia al Politeama e, dopo aver arraffato una decina di smartphone, sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. La polizia indaga su un furto messo a segno la scorsa notte nel centro Tim di piazza Castelnuovo, che si trova tra il "tempietto" ora dedicato a Giuni Russo in via Ruggero Settimo.

Secondo una prima ricostruzione i ladri sono entrati in azione poco dopo le due arrivando su una macchina poi risultata rubata. Uno è rimasto al volante per fare manovra e abbattere la porta d'ingresso del negozio in retromarcia. L'altro invece, sceso nel frattempo dall'abitacolo, ha aspettato il momento giusto per fare razzia di iPhone e altri cellulari.

Una volta preso il bottino i ladri sono scappati prima che arrivassero le volanti dell'Ufficio prevenzione generale che hanno avviato le ricerche dei responsabili che però non hanno esito positivo. Successivamente è intervenuto il personale della Scientifica per eseguire i rilievi e sequestrare i filmati ripresi dalla videosorveglianza.

Dopo l'accaduto i responsabili dell'azienda hanno provveduto a segnalare il furto alle case madri per procedere con il blocco dei dispositivi. "Non so cosa se ne facciano, probabilmente - spiega a PalermoToday uno dei lavoratori - li smontano per i pezzi che finiscono sul mercato nero. Siamo stanchi di questa giungla in cui viviamo".

Una settimana fa era stato colpito un altro centro Tim, quello di via corso Calatafimi. In quell’occasione, però, erano entrati due rapinatori che, armati di martello e tronchese, hanno minacciato i dipendenti e rubato iPhone per 6 mila euro dopo aver tagliato i cavi di sicurezza. L'ultimo "furto con spaccata" con un'auto rubata utilizzata come ariete è dello scorso dicembre. A finire nel mirino La Rinascente di via Roma, più precisamente l'angolo della gioielleria Cordaro dov'erano esposti oggetti preziosi per migliaia di euro. Nell'estate del 2023 invece era toccata al centro WindTre che si trova all'angolo tra via Roma e via Napoli.