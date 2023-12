Via Roma, sfondano con una Panda la vetrina della Rinascente e saccheggiano una gioielleria

La Rinascente nel mirino della "banda della spaccata". Un furto è stato messo a segno questa notte all'interno del centro commerciale di via Roma dove i ladri, utilizzando un'auto rubata, hanno mandato in frantumi una delle vetrine per entrare e saccheggiare la gioielleria Cordaro che si trova a suo interno. Ancora da quantificare il bottino del colpo su cui indaga la polizia che, con il supporto della Scientifica, sta eseguendo i rilievi e acquisendo le immagini riprese dalle decine di telecamere installate nella zona.

Secondo una prima ricostruzione la banda sarebbe intorno alle 3.30. Come immortalato dagli impianti di videosorveglianza, i ladri sarebbero arrivati a bordo di una Fiat Panda di colore bianco e avrebbero preso la ricorsa per lanciarsi a tutta velocità contro la vetrina. A quel punto sarebbero entrati e in pochi minuti avrebbero preso gioielli e orologi prima di fuggire sul mezzo che è stato successivamente rinvenuto in un'altra zona.

Una volta che la polizia ha terminato i rilievi e repertato i pezzi di auto rimasti dopo l'impatto contro la vetrina, il personale della Rinascente si è rimboccato le maniche per ripulire il tutto e consentire la riapertura del centro commerciale prevista per le 10. Un episodio simile si era verificato proprio alla Rinascente nel gennaio 2019. In quell’occasione i ladri sono riusciti a sfondare il vetro blindato e a svaligiare gli espositori della stessa gioielleria.