Assaltano un centro Tim con un martello: rubati iPhone per un valore di 6 mila euro

Sono entrati in un negozio di telefonia e per chiarire le loro intenzioni hanno sbattuto un martello contro la parete e hanno detto: “Fermi tutti, questa è una rapina!”. E’ successo ieri pomeriggio in corso Calatafimi dove due uomini incappucciati hanno assaltato il centro Tim che si trova accanto alla palestra Sprint. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere del circuito interno e da quelle presenti sulla strada.

Erano da poco trascorse le 19 quando, secondo una prima ricostruzione, la coppia di rapinatori - entrambi con il volto coperto da un casco - ha fatto irruzione nel negozio. Dopo aver minacciato i lavoratori, uno si è diretto verso la cassa prendendo i contanti mentre l’altro ha puntato agli stand dov’erano esposti diversi iPhone di ultima generazione. Utilizzando una tronchese, l’uomo ha tranciato i cavi di sicurezza per poi arraffare i dispositivi.

Una volta presi i cellulari, del valore complessivo di circa 6 mila euro, i rapinatori sono fuggiti a bordo di uno scooter. I lavoratori, ancora sotto choc per l’accaduto, hanno lanciato l’allarme al 112 e in pochi minuti sono arrivati dalla vicina caserma i carabinieri del Nucleo radiomobile e del Nucleo operativo di piazza Verdi. I militari hanno ascoltato il racconto delle vittime invitandole poi a sporgere anche la denuncia.

Dopo l'episodio il titolare del negozio ha avviato la procedura per bloccare i dispositivi e renderli inutilizzabili, ma è escluso che i rapinatori possano avere le giuste conoscenze per intervenire sui dispositivi e aggirare il sistema in maniera tale da potere rivendere gli iPhone sul mercato nero.