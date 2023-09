"Palazzotto colluso", scritte contro l'ex deputato palermitano davanti alla scuola del figlio

La scritta "Palazzotto colluso" realizzata con lo spray da ignoti è comparsa in luoghi diversi: all'ingresso della scuola del figlio e nei pressi della sua casa, a Roma. Il destinatario del messaggio Erasmo Palazzotto, esponente del Partito democratico ed ex deputato nazionale, ha presentato una denuncia e raccontato l'accaduto sui social.

"Vigliacchi! Non ci sono altre parole per descrivere chi per qualsiasi motivo ha deciso di colpirmi utilizzando mio figlio. Il primo giorno di scuola dovrebbe essere sempre un momento emozionante. Stamattina non è stato così per me e per la mia famiglia", scrive Palazzotto su Facebook.

"Accompagnando mio figlio - prosegue - ho trovato ad accogliermi questa scritta sulla soglia dell cancello della scuola… un asilo nido. Non mi preoccupa il merito dell’offesa contenuta: Colluso con chi? Il massimo della collusione nella mia vita l’ho avuto col mio senso di umanità, con chi si batte per i diritti di tutti gli esseri umani, con la giustizia sociale e con la democrazia. Tutta roba da andarne fieri insomma, non certo di cui preoccuparsi".

Nel post si legge ancora: "Non ricopro più neppure cariche istituzionali né sono un pubblico ufficiale, ma solo un libero cittadino che fa politica e dice quello che pensa liberamente e che, con buona pace di chi vorrebbe intimidirmi, continuerà a farlo. Le scritte oltre che davanti la scuola di mio figlio sono tutte nei pressi di casa mia a Roma. Un messaggio chiaro anche se non rivendicato: sappiamo dove vivi, dove va a scuola tuo figlio. Insomma non ha un mittente, ma il destinatario è evidente".

Palazzotto prosegue: "Se potessi rispondere a questo messaggio, direi solo che non ho paura, che qualsiasi sia il motivo di questa intimidazione ha ottenuto il solo risultato di convincermi che devo impegnarmi di più in ogni battaglia che ho fatto nella mia vita, perché evidentemente a qualcuno qualcosa ha dato fastidio e quindi sono sulla strada giusta".

E infine: "Certo resta la preoccupazione, l’ansia di un genitore che vede suo figlio tirato dentro qualcosa che non lo riguarda, ma insieme a queste la fiducia nello Stato e la certezza che le autorità competenti a cui ho già sporto denuncia prenderanno tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza di mio figlio e della mia famiglia".

"Desidero esprimere la mia solidarietà e quella di tutta la comunità azionista di Palermo all’ex deputato del Partito democratico il palermitano onorevole Erasmo Palazzotto. La vile intimidazione che ha interessato lo stesso e la sua famiglia va condannata senza mezzi termini. Auspico che le forze dell’ordine possano quanto prima rintracciare i responsabili e assicurarli alla giustizia e, soprattutto, da padre, che l’ onorevole Palazzotto possa tornare a respirare un clima sereno in famiglia", dichiara il consigliere comunale Leonardo Canto.