Intere aree trasformate in bazar dei rifiuti, in un mese rimosse discariche abusive in 436 strade

Materassi, arredi di ogni tipo, elettrodomestici, pneumatici, indumenti e scarpe. C'è praticamente di tutto nelle discariche abusive rimosse dalla Rap in diverse zone della città, dalle periferie al centro. Le squadre dell'azienda di igiene ambientale nel periodo compreso tra l'1 e il 26 maggio sono intervenute in 436 strade e il totale dei rifiuti ingombranti rimossi è di 11.949 oggetti. Bonificata anche l'area nei pressi del parco Uditore, qui lo stato di abbandono era stato più volte segnalato anche dai lettori di PalermoToday.

L'attività di rimozione dei rifiuti si somma a quella di pulizia strade, avviata anche in questo caso dopo le molte denunce da parte dei residenti come accaduto per la zona della Magione. Negli ultimi giorni la Rap ha tirato a lucido piazzetta dello Spasimo, piazzetta Oratorio dei Bianchi, vicolo Mazzaresi e via Santa Teresa fino a Piazza Kalsa. Altre attività di diserbo e spazzamento sono state effettuate in via Guadagna, tratto da via Stazzone a Bergamo, via Libertà (da piazza Croci al Politeama), via Pasquale Calvi, via Carlo Alberto dalla Chiesa, via dei Tindori, Corso Vittorio Emanuele (zona Movida), piazza Marina. Stamattina le attività si sono spoatate in viale della Croce Rossa, via Villa Sofia, nelle vicinanze del Cto e ancora in via e piazza Mura San Vito, piazzetta Aragonesi, via Santa Agostino, piazzetta delle Stigmate.