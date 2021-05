VIDEO | Alla Magione assembramenti e degrado: "I nostri figli giocano tra bottiglie e pozzanghere di urina"

Centinaia di giovani si riuniscono ogni pomeriggio e coi locali che non possono far utilizzare i servizi igienici la piazza si trasforma in orinatoio a cielo aperto. La rabbia dei residenti: "Uno scempio quotidiano, il prato si trasforma in un tappeto di rifiuti"