Cruillas, villetta intitolata a Martina Bologna abbandonata all'incuria e al degrado: "Il Comune intervenga"

Abbandonata all'incuria e al degrado villetta che a Cruillas è stata intitolata lo scorso 9 marzo a Martina Bologna, la ragazzina di 13 anni morta nel 2018 a Isola delle Femmine travolta da un'onda mentre era a mare.

Lo denunciano Massimo Giaconia, Roberto Li Muli e Domenico Salerno, rispettivamente consigliere comunale comunale e consiglieri della sesta circoscrizione di Progetto Palermo, che chiedono l'intervento del Comune. "Nell’unico spazio verde arredato esistente nel quartiere Cruillas - dicono - non è consentita l’accessibilità e la fruibilità pubblica a causa delle condizioni di degrado in cui versa: erbacce, alberi, cestini traboccanti di rifiuti, insetti nocivi e topi. Anche i giochi per i bambini sono trascurati".

Vane finora sono state i solleciti inviati negli ultimi due mesi al sindaco Roberto Lagalla e all'assessore al Verde Andrea Mineo. "Purtroppo - sottolineano gli esponenti di Progetto Palermo - casi di incuria come questo ce ne sono tanti: assistiamo infatti ad una progressiva trascuratezza da parte dell'amministrazione comunale nei confronti degli spazi verdi pubblici della città, soprattutto di quelli presenti nei quartieri periferici. Diversi parchi e giardini, spazi verdi pubblici e aree attrezzate sono stati lasciati in uno stato di degrado e abbandono, creando non solo un impatto negativo sull’immagine della nostra città, ma anche una situazione poco salubre per la salute e il benessere dei cittadini. L’amministrazione Lagalla metta le politiche di cura e valorizzazione del verde pubblico al centro della sua agenda".