Morì a 13 anni trascinata dalle onde, da oggi villetta di Cruillas intitolata a Martina Bologna

A distanza di cinque anni la villetta al civico 39 di via Trabucco di Cruillas è stata ufficialmente intitolata alla piccola Martina Bologna, la ragazzina di soli 13 anni vittima di una tragedia in mare il 10 luglio 2018 a Isola delle Femmine. Martina si trovava su uno scoglio a pelo d'acqua quando è stata travolta da un'onda. I genitori, dando il consenso alla donazione degli organi, hanno permesso che con la morte della loro piccola figlia altri quattro bambini potessero salvarsi.

Alla cerimonia di questa mattina ha partecipato anche il sindaco Roberto Lagalla, oltre ai genitori e ai parenti di Martina, ai suoi insegnanti e compagni dell’istituto comprensivo Cruillas. Hanno partecipato pure don Angelo Mannina, parroco della parrocchia Mater Dei, i rappresentanti della sesta circoscrizione, il comitato educativo della sesta circoscrizione, l’associazione Aido Gruppo Comunale Palermo e tanti cittadini.

"Sono stati momenti di grande emozione e commozione - dicono Massimo Giaconia, consigliere comunale, e Roberto Li Muli consigliere della sesta circoscrizione -. Avere intitolato la villetta comunale alla piccola Martina assume un’importante connotazione simbolica e di grande riconoscenza per chi, attraverso la donazione degli organi, offre ad altre persone una seconda possibilità di vivere. Proprio quello che fecero i genitori di Martina, che pur afflitti da un immane dolore, con estrema generosità, acconsentirono al prelievo degli organi, facendo sì, che attraverso lei, altre piccole vite continuassero a vivere. A nome dei genitori di Martina e di tutta la comunità del quartiere Cruillas, ringraziamo la precedente amministrazione comunale, che ha accolto la mia proposta articolata in un ordine del giorno approvato nel 2018 dal Consiglio Comunale, il sindaco Roberto Lagalla che ha condiviso e portato a termine l’iter e la Prefettura di Palermo che ha autorizzato in deroga l’intitolazione".