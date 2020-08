Migrante positivo al Covid rientra al San Paolo Palace, fuga durata poche ore

È durata poche ore la fuga dell'egiziano positivo al Covid-19 e scappato dal San Paolo Palace. Il migrante che questa mattina aveva fatto perdere le proprie tracce, seminando il caos attorno alla struttura di via Messina Marine convenzionata con l'Asp e destinata ai soggetti positivi al virus ma asintomatici, è tornato spontaneamente in albergo e si è consegnato. I sanitari, una volta indossate le tute anticontagio, lo hanno accompagnato nella sua stanza. Dalle prime informazioni pare che l'uomo volesse incontrare i suoi familiari.

La conferma è arrivata dalla Prefettura che aveva coordinato le ricerche e avviato contestualmente delle indagini interne per chiarire come abbia fatto l'uomo, arrivato dalla tensostruttura di Porto Empedocle o dall'hotspot di Lampedusa, a eludere i controlli. Davanti al San Paolo Palace infatti è previsto un presidio fisso affidato alle forze di polizia. Al momento sono 38 migranti in quarantena nella struttura di via Messina Marine. L'egiziano sarà ascoltato per chiarire cosa abbia fatto in queste ore e se sia riuscito a incontrare qualcuno.