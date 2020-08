Migranti in quarantena al San Paolo Palace, egiziano positivo al virus riesce a scappare

Uno dei migranti trasferiti al San Paolo Palace per la quarantena è riuscito a scappare. Si tratta di un egiziano portato a Palermo dopo essere risultato positivo al Coronavirus che ha eluso i controlli e si è allontanato dalla struttura alberghiera convenzionata con l'Asp di Palermo, salvo poi rientrare spontane. Si tratta di uno degli oltre trenta extracomunitari arrivati dalla da Porto Empedocle o da Lampedusa.

Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo di circa 30 anni che indossava una maglia di colore verde. Le forze dell'ordine, sotto il coordinamento della Prefettura, hanno avviato le ricerche in zona per rintracciare il migrante così da scongiurare il rischio di eventuali ulteriori contagi. Rendendosi irreperibile per l'egiziano potrebbe configurarsi il reato di epidemia colposa qualora dovesse trasmettere il virus a qualcun altro.

La Prefettura, impegnata da settimane nella gestione dell'emergenza, ha avviato gli accertamenti per identificare i soggetti che hanno il compito della vigilanza in albergo per ricostruire la dinamica della fuga. Davanti al San Paolo Palace è previsto un presidio fisso affidato alle forze di polizia. Al momento sono 38 migranti in quarantena nella struttura di via Messina Marine ma nelle prossime ore dovrebbero arrivarne altri.

Ieri si è consumato l’ultimo scontro a distanza tra la Regione siciliana e Roma: "Il governo nazionale - ha detto Nello Musumeci - ha ordinato di allestire una tendopoli per centinaia di migranti nel Catanese. Il governo regionale è totalmente contrario”. Nei prossimi giorni arriverà in Sicilia una nave della Gnv per la quarantena dei migranti che potrà ospitare fino a 700 persone mantenendo il distanziamento previsto dai protocolli.