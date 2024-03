A cent'anni guida ancora da Palermo a Piana: festa per nonno Salvatore

Palermo ha un nuovo centenario. Festa questa mattina in via Pagano per Salvatore Stassi. A rendergli omaggio è stato l’assessore Fabrizio Ferrandelli presente insieme ai consiglieri comunale e di circoscrizione Antonino Abbate e Antonino Minnone. “Nonno Salvatore” è stato premiato da Ferrandelli per i suoi 100 anni con una medaglia celebrativa donata dal sindaco Lagalla.

"E' stato bello stamane rappresentare il Sindaco di Palermo per augurare ancora buona vita al signor Stassi - ha commentato Fabrizio Ferrandelli -. I raggiunti 100 anni, sono sicuramente qualcosa di eccezionale e rappresentano un grande traguardo ma anche un patrimonio di memoria e sociale da custodire". Per Antonino Abbate “quella di oggi è stata una festa molto emozionante per tutti noi, dove si è celebrato il raggiungimento di un traguardo importante a conferma che i buoni stili di vita pagano sempre”.

Chi è Salvatore Stassi

Salvatore Stassi è nato il 26 marzo del 1924 vivendo in pieno il terribile periodo della seconda guerra mondiale. A fare un ritratto è il figlio Pietro. "Mio papà è nato a Piana degli Albanesi. Era la metà anni degli Venti e di conseguenza la sua inizialmente è stata una vita di stenti e povertà. Nato da una famiglia povera si è rimboccato le maniche studiando a Palermo, contro la volontà del papà, riuscendo a coprire cariche come funzionario del Comune di Palermo (Ufficio disciplina), giudice popolare, agente di commercio e funzionario della banca Ex Cassa di Risparmio".

Stassi ha tre figli: la più grande Eleonora che compirà 39 anni venerdì, il più piccolo, Gioacchino, di 35 e appunto Pietro, di 36. "Mio padre - prosegue - si è sempre dedicato alla famiglia. Gli è stata anche consegnata l'onorificenza di Cavaliere dell'ordine di San silvestro papà. Mio padre è presente ogni domenica come capo coro della chiesa Santa Maria dell'Ammiraglio (Chiesa della Martorana). Ha dedicato praticamente l'intera vita alla chiesa ricevendo per questo motivo svariati riconoscimenti. Si mantiene in forma perché non sta mai fermo, carattere duro, guida la macchina tuttora e si reca ogni settimana al villino a Piana degli Albanesi (paese dove è nato)”.