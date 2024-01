Cavallo morto in viale Regione, il Comune: "Investito da un mezzo, le corse clandestine non c'entrano"

Secondo il Comune, non ci sarebbe l'ombra delle corse clandestine per la morte del cavallo trovato questa mattina in viale Regione Siciliana, la cui carcassa è stata rinvenuta nel tratto tra Bonagia e la rotonda di via Oreto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

A spiegare come starebbero le cose è l'assessore Rosi Pennino: "Stando al rapporto dell’Asp, avvertita dalla polizia municipale, il cavallo trovato morto in viale Regione Siciliana sarebbe deceduto a seguito di un trauma dopo l’impatto con un veicolo. Il cavallo, regolarmente registrato con microchip, trainava un carro e la morte non sarebbe, dunque, da collegare a una corsa clandestina, così come nessuna segnalazione su tale attività illegale è pervenuta al comando dei vigili. Da parte dell’amministrazione resta lo sgomento per la triste fine dell’animale e il Comune continuerà a seguire gli eventuali sviluppi sulla vicenda".