Campofelice di Fitalia ha il suo primo Atm Postamat

L’installazione dello sportello automatico di ultima generazione è parte del programma di Poste per i Comuni italiani con meno di cinquemila abitanti. Il sindaco Aldegheri: "Importante investimento in termini tecnologici e di servizi"

È stato inaugurato ieri alla presenza del sindaco Pietro Aldegheri e alcuni rappresentanti di Poste Italiane il primo Atm Postamat installato nel comune di Campofelice di Fitalia, dove risiedono circa 500 abitanti. Al taglio del nastro del nuovo sportello automatico dell’ufficio postale, presente per l’azienda il responsabile relazioni istituzionali Sicilia Alberto Russo.

Apprezzamento e soddisfazione sono stati espressi dal primo cittadino: "Rivolgo un grande ringraziamento all’azienda per l’attenzione verso il nostro comune – ha detto Aldegheri -. L’Atm Postamat rappresenta un importante contributo e un investimento in termini tecnologici e di servizi per una comunità in cui Poste Italiane è l’unico presidio finanziario”.

L’installazione dello sportello automatico di ultima generazione è parte del programma di impegni per i Comuni italiani con meno di cinquemila abitanti promosso dall’amministratore delegato Matteo Del Fante. Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, l’Atm Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. L'ufficio postale di Campofelice di Fitalia, in corso Vittorio Emanuele 94, è disponibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.